2 luglio 2014 La Cape Ray lascia Gioia Tauro

con a bordo le armi chimiche siriane La Ark Futura ha trasportato nel porto calabrese 78 container per un totale di 800 tonnellate di agenti chimici, trasferiti in un secondo momento sulla nave americana Cape Ray, salpata subito dopo le operazioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

22:03 - Si è concluso nel porto di Gioia Tauro il trasbordo delle armi chimiche siriane dal cargo danese Ark Futura alla Cape Ray, nel porto di Gioia Tauro. Sono infatti stati trasferiti sulla nave americana tutti i 78 container, 3 di iprite e 75 di precursori del sarin, che contengono 800 tonnellate di agenti chimici, che ora saranno smaltiti. Entrambe le navi sono salpate dopo le operazioni.

La nave Usa Cape Ray carica di armi chimiche ha lasciato il porto di Gioia Tauro scortata nelle acque italiane dall'unità della Marina militare Foscari. Subito dopo è salpata la Ark Futura.



Galletti difende la scelta di Gioia Tauro - Quella di Gioia Tauro "è stata la scelta giusta, oggi lo ha dimostrato". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, incontrando i giornalisti dopo il suo sopralluogo nel porto alle operazioni di trasbordo delle armi chimiche, sottolineando "la professionalità e la tecnologia avanzata di cui l'Italia è all'avanguardia".



La protesta della popolazione - Alcune decine di persone tra cui qualche famiglia con bambini, hanno partecipato in piazza a San Ferdinando ad un flash mob organizzato dall'associazione Sos Mediterraneo per dire no al trasbordo di armi chimiche siriane in programma domani nel porto di Gioia Tauro. I volontari dell'associazione hanno distribuito volantini con su scritto lo slogan "No trasbordo". Esposti anche dei manifesti che riproducevano l'immagine di una persona con indosso maschere antigas "per - hanno spiegato - sensibilizzare i cittadini della piana di Gioia Tauro ai rischi per l'operazione di trasferimento delle sostanze chimiche dalla nave danese Ark Futura alla unità navale statunitense Cape Ray".