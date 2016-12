Incidenti simulati, truffa da 5 milioni Venti persone arrestate in Calabria

08:55 - Avrebbero truffato agenzie di assicurazioni per oltre 5 milioni di euro, denunciando incidenti stradali mai avvenuti. Per questo la guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito venti ordinanze di custodia cautelare, 16 delle quali in carcere, e ha denunciato 156 persone. In manette anche due avvocati di Catanzaro. Sequestrati beni per due milioni di euro.

La truffa è stata attuata ai danni, oltre che delle agenzie di assicurazione, del Fondo di garanzia delle vittime della strada ed è stata perpetuata in un arco di tempo compreso tra il 2009 ed il 2012. Il reato contestato ai 20 arrestati è l'associazione per delinquere finalizzata alla truffa.



La gran parte delle persone denunciate sono quelle che avrebbero ottenuto gli indennizzi sulla base dei falsi incidenti versando una parte delle somme ricevute agli organizzatori della truffa. Tra i beni sequestrati ci sono numerosi immobili, per un importo di oltre 700mila euro.