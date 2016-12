Inchino al boss durante la processione: 25 identificati

11:42 - Sono state identificate le persone che portavano la Vara con la statua della Madonna delle Grazie durante la processione di Oppido Mamertina con l'inchino vicino l'abitazione di Peppe Mazzagatti, il boss di 82 anni condannato all'ergastolo ed ai domiciliari per motivi di salute. Non appartengono a organizzazioni o congregazioni religiose ma scelte tra un gruppo di volontari. Tra i 25 c'è chi ha materialmente dato l'ordine di fare l'inchino.

I nomi delle 25 persone sono presenti nel fascicolo aperto dalla Dda di Reggio Calabria ma al momento, nei loro confronti, non sono emersi rilievi di natura penale. Fondamentale per l'identificazione è stato il video fatto registrare durante la processione dal comandante della stazione dei carabinieri di Oppido Mamertina, il maresciallo Andrea Marino, che si è allontanato dalla processione sia per dissenso rispetto a quanto stava accadendo e sia per compiere tutti gli atti di polizia giudiziaria.



Con ogni probabilità saranno valutati eventuali collegamenti tra le persone identificate e gli esponenti della cosca dei Mazzagatti. Saranno approfonditi anche gli aspetti relativi ad eventuali offerte in denaro date per lo svolgimento della processione.



Altro aspetto sarà quello relativo all'ordine pubblico in occasione di altre processioni o cerimonie religiose. Le autorità di pubblica sicurezza, dopo la processione con l'inchino, valuteranno minuziosamente e nel dettaglio tutte le future iniziative che saranno organizzate.