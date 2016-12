14:14 - Un grosso incendio è scoppiato nel campo rom di Cosenza, in località Vaglio Lise, dove vivono alcune centinaia di persone. Sul posto si sono recati in forze vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti e ambulanze. Fonti della Questura di Cosenza hanno fatto sapere che non ci sono vittime. Le fiamme sono state spente, ma sulla zona persiste un'intensa nube di fumo. I soccorritori stanno mettendo in sicurezza l'area.