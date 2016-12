18:46 - Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite, due in modo grave, in un incidente al largo di Capo Vaticano a Ricadi, nel Vibonese. La vittima era a bordo di un gommone con la moglie e la figlia e il natante è finito sugli scogli per cause ancora da accertare. L'uomo è morto sul colpo, le donne sono finite in ospedale. Feriti lievemente anche due soccorritori.