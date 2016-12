Gip: "Processate Rizzo e Scajola"

20:54 - Il gip di Reggio Calabria ha accolto la richiesta della Dda, disponendo il processo con rito immediato per l'ex ministro Claudio Scajola, Chiara Rizzo e altre tre persone nell'ambito dell'inchiesta sui presunti aiuti alla latitanza dell'ex deputato Amedeo Matacena. Il processo è stato fissato per il 22 ottobre. Stralciata la posizione di Matacena, ancora a Dubai dopo la condanna a tre anni per concorso esterno in associazione mafiosa.

Il processo con rito immediato è stato disposto anche per il factotum di Matacena Martino Politi e per le segretarie di Matacena e Scajola, Maria Grazia Fiordalisi e Roberta Sacco.



Era stata invece stralciata dalla Dda la posizione di Matacena, che attualmente si trova a Dubai dopo la condanna a tre anni per concorso esterno in associazione mafiosa.