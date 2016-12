12:41 - Il trasbordo delle armi chimiche siriane dal cargo danese Ark Futura alla nave americana Cap Ray avverrà a Gioia Tauro il 2 luglio. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri, Federica Mogherini. Quando il passaggio sarà completato, "la Cape Ray lascerà Gioia Tauro per le acque internazionali per cominciare la neutralizzazione degli agenti chimici", spiega una nota del Pentagono.

"Si tratta di una grande operazione internazionale", ha spiegato la titolare della Farnesina che ha sottolineato il "ruolo dell'Italia", insieme alla Danimarca, agli Stati Uniti e ad altri Paesi, e il contributo della regione Calabria. "La cooperazione con la Danimarca ha funzionato in modo eccellente come pure quella con gli Stati Uniti e con l'Opac che ha coordinato tutta l'operazione".



Il trasferimento e la successiva distruzione delle armi chimiche è "l'unica operazione positiva e riuscita che c'è stata sulla scena siriana e potrebbe aprire scenari ulteriori di disarmo e di non proliferazione nella regione", ha aggiunto.