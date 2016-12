Gioia Tauro, lavoratori della società di rifiuti minacciano di darsi fuoco

11:30 - Alcuni ex lavoratori della società Piana Ambiente, che si occupava della raccolta dei rifiuti nella Piana di Gioia Tauro, stanno protestando nei pressi del termovalorizzatore e minacciano di darsi fuoco. I lavoratori, si sono legati una bottiglia di benzina attaccata al collo e chiedono che vengano rispettati gli impegni per il mantenimento del posto di lavoro. Gli operai hanno bloccato il trasporto dei rifiuti al termovalorizzatore.

Non è la prima volta che i lavoratori di Piana Ambiente si rendono protagonisti di clamorose iniziative di protesta, l'ultima circa un mese fa davanti la Prefettura di Reggio Calabria.



Dopo la dichiarazione di fallimento e del conseguente scioglimento della società Piana Ambiente, le organizzazioni sindacali avevano stipulato un accordo presso la Prefettura di Reggio Calabria che prevedeva il loro riassorbimento nei bandi di appalto per la raccolta di rifiuti che i Comuni della Piana si apprestavano a fare. Accordo che, secondo quanto denunciano i lavoratori, non viene rispettato da mesi.