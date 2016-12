1 luglio 2014 Gioia Tauro, attracca la nave Usa Cape Ray Smaltirà armi e sostanze chimiche siriane Il carico da Damasco è in viaggio sul cargo danese Ark Futura, atteso in Calabria mercoledì mattina, quando scatteranno le operazioni di trasbordo Tweet google 0 Invia ad un amico

14:24 - E' arrivata in porto a Gioia Tauro, accompagnata dalle motovedette della Guardia costiera, la nave statunitense Cape Ray, l'unità navale, partita da Rota in Spagna, che imbarcherà mercoledì il carico di armi e sostanze chimiche requisito al regime siriano di Assad e, attualmente, in rotta verso la Calabria a bordo del cargo danese Ark Futura. La Cape Ray si occuperà di smaltire le sostanze chimiche in acque internazionali.

La nave americana ha fatto il suo ingresso in un porto blindato, in cui, in contemporanea con il suo arrivo, scatta il divieto di transito nell'area in cui si svolgeranno le operazioni di trasbordo. La zona rossa coinvolgerà un raggio di 1.100 metri intorno al luogo dello scarico delle armi.



Attesa per mercoledì la nave danese. A dover passare da una nave all'altra saranno 78 container, che saranno trasportati prima sulla banchina del porto e poi sulla Cape Ray. Tutte le armi verranno poi distrutte in mare.