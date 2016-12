23 agosto 2014 Fuga finita nel Reggino, il marito-killer

19:41 - Conclusa la caccia all'uomo. Giuseppe Pilato, 30 anni, ricercato perché accusato dell'omicidio della moglie Mary Cirillo, di 31, si è costituito nella caserma dei carabinieri. La donna è stata uccisa lunedì con due colpi di pistola calibro 7.65, uno in bocca e l'altro alla tempia, nell'appartamento della coppia a Monasterace, in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, in stato di fermo, ha detto ai pm di non ricordare nulla.

"Non ricordo niente": così ha risposto Pilato al pm di Locri che lo ha interrogato sull'omicidio della moglie. L'uomo, hanno detto i suoi legali, gli avvocati Giuseppe Gervasi e Anna Marziano, è apparso in stato confusionale ed ha risposto "non ricordo" a molte delle domande del magistrato, comprese quelle su dove ha trascorso gli ultimi cinque giorni.



Ora è in stato di fermo. E' accusato di omicidio volontario e porto e detenzione illegale della pistola, che non è stata trovata.



Domenica i funerali - Si svolgeranno domenica alle 15.30, nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, a Monasterace, i funerali di Mary. Il sindaco del paese ha proclamato il lutto cittadino.



Dal giorno del delitto erano state condotte battute per la ricerca di Pilato dai carabinieri del Gruppo di Locri e della Compagnia di Roccella Ionica, con l'ausilio di cani molecolari ed elicotteri, tra Monasterace e Guardavalle Marina (Catanzaro), dove era stata trovata la sua auto. Ricerche che hanno precluso ogni via di fuga all'uomo che, sentendosi braccato, si è costituito ai militari impegnati nell'ennesima battuta.