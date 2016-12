07:42 - Sei persone sono state arrestate ed altre 7 denunciate dalla Guardia di finanza a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, per truffa. Sono stati anche sequestrati beni per 2 milioni di euro. Gli indagati, attraverso un vorticoso giro di fatture false per milioni di euro, hanno indebitamente ottenuto finanziamenti pubblici per la realizzazione di un sito industriale realizzato vicino al porto di Gioia Tauro.