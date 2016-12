False fatture, 5 denunce a Crotone

11:46 - Un'evasione fiscale per un milione e 200mila euro è stata scoperta dai militari della guardia di finanza a Crotone nei confronti di una società attiva nel settore dell'edilizia. I finanzieri hanno sequestrato beni per 155mila euro e denunciato cinque persone. L'evasione fiscale avveniva attraverso l'utilizzo di false fatture, alcune delle quali emesse da imprenditori con i quali in passato l'impresa aveva intrattenuto rapporti economici.