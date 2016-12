19:08 - Due persone sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d'artificio e munizioni nella frazione Martelletto di Settingiano, alle porte di Catanzaro. Sul luogo dell'esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i medici del 118. Uno dei due feriti è in condizioni più gravi perché avrebbe riportato delle lesioni addominali. L'altro avrebbe riportato delle ustioni.