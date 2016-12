07:21 - I carabinieri di Locri hanno fermato su ordine della Dda di Reggio Calabria 7 persone, ritenute coinvolte in un traffico internazionale di cocaina tra la Calabria, la Bolivia, l'Olanda, e la Romania. Per l'esecuzione dei fermi, in corso, oltre che in Calabria, in Lombardia (Vigevano), Piemonte (Torino) e in Emilia-Romagna (Cesena), sono impegnati oltre 150 militari con il supporto di elicotteri.