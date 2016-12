Crotone, forte scossa di terremoto A Catanzaro studenti fuori dalle aule

20:22 - Una prolungata scossa è stata registrata nel Crotonese. Il sisma, che ha avuto una magnitudo di 5.1 e una profondità di 68 chilometri con epicentro in mare, è stato avvertito anche a Catanzaro. I Comuni che hanno tremato sono Isola Capo Rizzuto, Crotone e Bodricello, in un'area tra Crotone e Catanzaro. Fortunatamente non sono stati segnalati danni. La scossa è stata avvertita anche in Puglia e in Sicilia.

Momenti di panico si sono vissuti nelle scuole a Catanzaro e Vibo Valentia dove gli studenti hanno abbandonato le aule e si sono riversati in strada. "C'è stata paura, tanta paura. Appena è stata avvertita la scossa siamo usciti tutti e ci siamo radunati nel cortile del nostro istituto", raccontano due studentesse tenendosi per mano "per darsi forza" alla fermata del bus nei pressi dell'Istituto professionale per il commercio di Botricello (Catanzaro).



"La scossa qui si è sentita molto bene. Ci hanno fatto evacuare subito", aggiunge un loro compagno.



Vigili del fuoco: non si registrano danni - Non si hanno notizie di danni dopo la scossa di terremoto. Lo ha confermato il direttore regionale dei Vigili del fuoco De Angelis. Non vengono segnalati problemi anche da parte della Protezione Civile regionale.