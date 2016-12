Crotone, fermato il presunto killer del 25enne ucciso per strada

09:57 - E' stato fermato il presunto omicida di Valentino Rizzo, il 25enne di Isola Capo Rizzuto (Crotone) ucciso giovedì sera. Si tratta di Giuseppe Costantino, di 54 anni, titolare di un ristorante. L'omicidio del giovane, secondo quanto emerso, sarebbe avvenuto dopo una lite per futili motivi. Costantino avrebbe confessato.

Il giovane, sposato e titolare di un autolavaggio, giovedì sera era uscito da casa per una passeggiata dopo cena, quando è stato avvicinato da un sicario che gli ha sparato con un fucile, colpendolo all'altezza del cuore.



L'omicidio, in ogni caso, non sarebbe legato all'aggressione subita da Rizzo nel febbraio scorso, quando aveva rischiato di essere assassinato nel corso di una rapina compiuta nella sua abitazione da un gruppo di sei persone che avevano rubato un'antica statuetta ritenuta di notevole valore archeologico. I carabinieri, per quell'episodio, avevano poi arrestato tre persone, mentre altre tre, di nazionalità romena, sono ancora oggi ricercate.