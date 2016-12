00:36 - Un motociclista, Pasquale Costantino Levò, di 52 anni, è morto in un incidente sulla strada tra Lauropoli e Sibari. L'uomo era alla guida della sua moto che è sbandata andando a finire sotto un'auto. Nonostante i soccorsi, per il 52enne non c'è stato niente da fare. Pasquale Costantino Levò, fino ai primi anni del 2000 aveva ricoperto l'incarico di segretario dei Comunisti italiani di Rossano.