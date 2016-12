07:59 - Sono già diverse centinaia le persone che si sono radunate nei pressi del carcere di Castrovillari in attesa dell'arrivo di papa Francesco. Imponente anche il servizio d'ordine. Il Pontefice, una volta giunto nel carcere, incontrerà prima i dipendenti ed i loro familiari, e subito dopo i detenuti. Poi si sposterà a Cassano allo Jonio per la visita pastorale e infine nella spianata di Sibari per la Messa.