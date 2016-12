10:13 - E' stato fermato il presunto autore dell'agguato compiuto venerdì scorso a Rossano, in provincia di Cosenza, ai danni di un quindicenne, ferito in maniera grave a colpi di fucile. Salvatore Abastante, 37 anni, era già noto alle forze dell'ordine: adesso è accusato di tentato omicidio. Il ferimento sarebbe riconducibile a contrasti per lo spaccio di droga.