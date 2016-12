00:45 - Un ragazzo di 15 anni è stato ferito con un colpo di pistola a Rossano, in provincia di Cosenza. Il colpo ha raggiunto il giovane a una gamba. La prognosi è riservata, ma l'adolescente, secondo quanto si è appreso da fonti ospedaliere, non è in pericolo di vita. Sulle modalità del ferimento indaga la polizia. Non si sa ancora, al momento, se il 15enne sia stato ferito in un agguato o nel corso di una lite.