13:57 - Chiara Rizzo, la moglie di Amedeo Matacena, l'ex deputato di Fi condannato a cinque anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e attualmente latitante a Dubai, rientrerà domani in Italia. La donna sarà presa in consegna dagli investigatori della Dia che la trasferiranno già in serata nel carcere di Reggio Calabria. Per mercoledì è in programma l'interrogatorio di garanzia da parte del gip.