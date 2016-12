Cei: Madonna non si inchina a mafia

20:35 - "Ai malavitosi si sono inchinati coloro che portavano la statua e non certo la Madonna". Lo ha detto il vescovo di Cassano allo Jonio e segretario della Cei, monsignor Nunzio Galantino, sull'episodio dell'"inchino" in omaggio a un boss, durante la processione della Madonna delle Grazie a Oppido Mamertina. "Proprio per quanto è successo - ha aggiunto - resta fortissima l'importanza di quanto ha detto contro la mafia papa Francesco a Sibari".