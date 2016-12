23:22 - Non si hanno più notizie di tre pescatori dilettanti usciti a bordo di una piccola imbarcazione nello specchio di mare tra Simeri e Sellia Marina nel catanzarese. I tre, due sulla settantina e un cinquantenne, usciti nella notte per una battuta di pesca, non hanno più fatto rientro. I familiari allarmati hanno contattato la Capitaneria di porto che ha avviato le ricerche che sono andate avanti fino a tarda sera.