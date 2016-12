Calabria: armi Siria da nave a nave

23:33 - Le operazioni di trasbordo delle armi chimiche siriane "avverranno da nave a nave attraccate in banchina senza sbarco a terra e stoccaggio dei container". Lo rende noto l'ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria, "in relazione a quanto detto dal presidente Giuseppe Scopelliti, al termine della riunione a palazzo Chigi". "L'operazione sarà compiuta nella massima sicurezza per il territorio e i cittadini", assicura la nota.