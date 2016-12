Calabria, 66enne ucciso in agguato

12:03 - Un netturbino in pensione, incensurato, è stato ucciso in un agguato a Galatro, nella piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria). La vittima, Michele Franzé, 66 anni, era nel giardino davanti alla sua abitazione quando è stato raggiunto alla testa da alcuni colpi di fucile caricato a pallettoni: è morto all'istante. L'uomo era separato dalla moglie e aveva qualche denuncia per liti in famiglia, legati al rapporto con la ex. Sul caso indagano i carabinieri.