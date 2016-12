Cadavere di un'anziana trovato nel congelatore di casa a Reggio Calabria

18:31 - Il cadavere di un'anziana donna, Maria Musitano, 94 anni, è stato trovato nel congelatore della sua abitazione a Delianuova, nel Reggino. La vittima viveva con il figlio 51enne in un piccolo appartamento del centro storico. A trovare il corpo sono stati i carabinieri, durante una perquisizione disposta dopo una segnalazione anonima. I vicini di casa non vedevano la donna da circa un anno.

Morte naturale, nascosta dal figlio per la pensione - Dopo il ritrovamento, i carabinieri hanno isolato la parte dell'abitazione dove si trova il congelatore, trovato regolarmente in funzione. Il figlio della donna, I.D., di 51 anni, che viveva con lei, è stato immediatamente interrogato dal pm Sandro Dolce. La vittima è morta per cause naturali ed il figlio avrebbe nascosto il cadavere per continuare ad incassare la pensione.