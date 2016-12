Bimbo di 4 anni muore in piscina

14:33 - Un bambino di 4 anni è morto nella piscina comunale di Cosenza. Stava facendo il bagno con i braccioli quando è stato colto da un malore. Il piccolo, che partecipava a un campo estivo, è stato subito soccorso dagli assistenti e da un medico. All'arrivo dell'ambulanza era in arresto cardiaco. Il bimbo è stato portato in ospedale ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani. Non è chiaro se la morte sia stata provocata dal malore o da annegamento.