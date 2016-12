16:26 - E' stata fissata per lunedì alle 14.30 a Nizza l'udienza di convalida dell'arresto di Chiara Rizzo, bloccata all'aeroporto della città francese in base al mandato d'arresto europeo disposto dalla Procura di Reggio Calabria. Una volta valutate come regolari le procedure, prima del via libera all'estradizione il giudice chiederà la documentazione sull'inchiesta in cui sono coinvolti la moglie di Amedeo Matacena e Claudio Scajola.