Armi Siria, arrivo nave a febbraio

12:59 - La nave danese che trasporta i container con le armi chimiche siriane non arriverà a Gioia Tauro prima di febbraio. Lo ha comunicato il presidente della Regione Calabria, Giuseppe Scopelliti, al termine dell'incontro con il premier Letta. "Ancora non è stata fissata la data esatta", ha però sottolineato. "Le operazioni di trasbordo - ha poi proseguito - avverranno in mare, da nave a nave, in un raggio di sicurezza che non coinvolge il territorio".