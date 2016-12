15:56 - Forse infastidito dagli schiamazzi, il 65enne Arcangelo Fiorello, di Francica (Vibo Valentia), è salito in auto e si è diretto contro un gruppo di ragazzini investendo un 12enne. L'autore del gesto è stato arrestato per omissione di soccorso, guida senza patente (nel 2012 non gli era stata rinnovata per mancanza dei requisiti fisici) e lesioni personali. L'uomo si trova ora ai domiciliari.