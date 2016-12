16:28 - "Non cerchiamo vendette. Ciò che vogliamo è soltanto giustizia per la morte di Simona, che non si è suicidata ma è stata uccisa". E' uno dei passaggi più significativi della lettera che una cugina della 28enne, morta mercoledì a Roma in circostanze ancora da chiarire, ha letto nel corso dei funerali a San Calogero, Vibo Valentia. Il fratello: "Mia sorella forse è stata ammazzata da un conoscente".