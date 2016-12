Sei ragazzi segregati in campo rom

20:20 - Scoperta shock in un insediamento rom di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri hanno trovato quattro bambini, tra i quattro e gli otto anni, e due ragazzi, di cui uno affetto da problemi psichici, segregati in una palazzina. I bambini hanno difficoltà a muoversi e a parlare. La Procura di Palmi ha disposto l'arresto della madre dei bimbi, Giovanna Bevilacqua, della nonna Fiorina Amato, e della zia, Angela Amato.