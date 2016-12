15:59 - Un romeno, Fanel Tuinea, di 31 anni, è stato travolto ed ucciso sulla strada statale 106, nei pressi di Reggio Calabria. L'uomo era in compagnia di altre persone sul ciglio della strada quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato investito da una Renault Clio. Tuinea è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di stato che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto.