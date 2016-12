Reggio Calabria, 'ndrangheta: 47 arresti fra i "colletti bianchi"

08:06 - Blitz all'alba del Comando provinciale di Reggio Calabria e dello Scico di Roma della guardia di finanza per l'esecuzione di 47 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettanti imprenditori e professionisti affiliati, riferiscono gli investigatori, alla 'ndrangheta. Perquisizioni in Calabria, Piemonte, Veneto, Lombardia e Puglia. Sequestrati beni per 90 milioni di euro.

Novanta le persone indagate - Le perquisizioni effettuate sono 90 e riguardano altrettante persone indagate nell'inchiesta. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dal gip su richiesta della Dda di Reggio Calabria.



L'inchiesta che ha portato alle misure cautelari è stata coordinata dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Federico Cafiero de Raho.



Sequestrati beni per 90 mln di euro - La guardia di finanza, oltre ad eseguire le 47 ordinanze di custodia cautelare, ha anche sequestrato 14 società ed un consistente quantitativo di beni per un valore di oltre 90 milioni di euro. Le società ed i beni sequestrati appartengono agli imprenditori ed ai professionisti arrestati, ai quali viene contestata l'associazione per delinquere di tipo mafioso ed i reati di trasferimento fraudolento di valori, abusiva attività finanziaria, utilizzo ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, favoreggiamento, peculato, corruzione, illecita concorrenza ed estorsione, tutti aggravati dalle "modalità mafiose".



Le indagini, riferiscono gli investigatori, hanno accertato l'esistenza di un vero e proprio cartello criminale di tipo mafioso, operante nel territorio di Reggio Calabria, in grado di condizionare la realizzazione di complessi residenziali privati e di eseguire tutti i relativi e connessi lavori di completamento, con la conseguente, illecita percezione di profitti.