Maxisequestro beni a cosca Pesce

08:08 - I militari dei carabinieri e della guardia di finanza hanno sequestrato beni per un valore di 90 milioni di euro a esponenti di vertice ed affiliati di rilievo della cosca Pesce della 'ndrangheta, egemone nella Piana di Gioia Tauro ma con ramificazioni su tutto il territorio nazionale, ed in particolare in Lombardia. Tra i beni confiscati anche due società di calcio dilettantistiche, alimentate con i proventi delle estorsioni.