13:50 - Ondata di maltempo anche sulla Calabria. Un violento nubifragio si è abbattuto sulle zone della costa ionica provocando ingenti danni. Sono numerosi gli allagamenti e le strade interrotte perché invase dal fango. In molti comuni le scuole sono rimaste chiuse. A Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia sono centinaia le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco.

Esonda fiume Uria a Sellia Marina, danni ingenti - La situazione che desta maggiore preoccupazione è quella di Sellia Marina, dove si sta concentrando la maggior parte dei soccorsi. L'esondazione del fiume Uria ha provocato ingenti danni sia alle abitazioni che al sistema dei trasporti: un villaggio con 150 persone è stato evacuato perchè invaso dall'acqua. C'è preoccupazione per un ponte ferroviario che ora si sta cercando di mettere in sicurezza. Un altro ponte, già da tempo inutilizzato, è crollato. Numerose squadre di intervento stanno provvedendo anche a contattare persone disabili per trovare loro una sistemazione adeguata. Presso la Prefettura di Catanzaro è stata istituita da stamane una unità di crisi che sta provvedendo a coordinare tutte le attività di soccorso e di intervento.



Acqua e fango invadono la statale 106 - Il fiume Neto è esondato nei pressi del comune di Rocca di Neto ed ha invaso la statale 106. L'esondazione ha provocato il completo allagamento della strada statale la cui carreggiata è scomparsa, inghiottita da acqua, fango e detriti. Sul posto stanno giungendo i vigili del fuoco, la polizia stradale e i volontari della protezione civile regionale. Anche nella zona di Strongoli, sempre nel crotonese, c'è stata l'esondazione di torrenti. A Cirò Marina l'acqua ha raggiunto l'altezza di un metro, provocando l'allagamento di diverse case.



Esonda torrente Ancinale, acqua fino a primo piano abitazioni - Il torrente Ancinale, nel vibonese, è esondato a causa del violento nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore in Calabria. L'esondazione del torrente ha provocato allagamenti in molte zone montane: in alcuni casi l'acqua ha raggiunto i primi piani delle abitazioni. Sul posto stanno lavorando diverse squadre dei vigili del fuoco, che sono attualmente impegnate per far defluire l'acqua. La situazione, pur essendo di emergenza, è comunque sotto controllo.



A Catanzaro crolla muro di abitazione, tutti salvi - Un muro è crollato su una abitazione a Taverna, in provincia di Catanzaro, a causa del violento nubifragio delle scorse ore. Nessuna delle persone che erano nella casa ha riportato ferite perchè tutte sono riuscite a mettersi in salvo in tempo. A Catanzaro la situazione è critica: molte strade sono allagate, l'erogazione di acqua potabile è interrotta a causa della rottura di una condotta idrica. I vigili del fuoco hanno ricevuto un centinaio di richieste di intervento per allagamenti e per strade interrotte. Numerose anche le persone salvate perché erano rimaste bloccate a bordo delle loro automobili.



Protezione civile chiede intervento Soccorso Alpino - La Protezione civile regionale ha chiesto al Soccorso Alpino l'invio presso l'eliporto di Germaneto di due tecnici per eventuali decolli dell'elicottero della Protezione civile per interventi di soccorsi: lo ha reso noto il Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria, Luca Franzese. Per fronteggiare la situazione di maltempo che si e' venuta a creare il Soccorso Alpino Calabria ha inviato anche un sanitario.