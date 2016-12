Litiga con la madre a Lameziae le strappa un orecchio a morsi

11:16 - Ha litigato violentemente con la madre, e durante le fasi più concitate le si è avventato contro e le ha strappato un orecchio a morsi. Francesco Mirante, 25enne con piccoli precedenti, è stato arrestato dai carabinieri a Lamezia Terme, nel Catanzarese, mentre la donna è stata soccorsa e portata in ospedale. Il giovane, secondo i militari, ha reagito dopo che la madre gli aveva chiesto conto della sparizione del telefono cellulare del fratello.

A chiedere aiuto è stata la sorellina di Francesco Mirante. La piccola, in lacrime ed in evidente stato di shock, ha composto il numero di soccorso dei carabinieri che, giunti immediatamente sul posto, hanno bloccato il giovane. Il 25enne è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni gravi. La vittima dell'aggressione ha perso completamente la parte di orecchio che le era stata staccata a morsi dal figlio.