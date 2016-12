07:21 - Assumevano lavoratori in maniera fittizia e attestavano l'inesistente realizzazione di corsi di formazione per gli stessi per beneficiare di contributi pubblici per 740mila euro. Con questa accusa la guardia di finanza di Lamezia Terme (Catanzaro) ha denunciato 29 persone e 6 società per indebita percezione di contributi pubblici, falso e malversazione.