20:06 - Attimi di paura a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Un ordigno è esploso davanti al bar Imperiale, lungo corso Nicotera, nel pieno centro storico della città. Il locale, per fortuna, era chiuso e l'esplosione non ha causato feriti ma solo infranto alcune vetrine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. L'attività era stata aperta da poco.