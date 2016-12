Immigrati, sequestrata "nave madre"

13:11 - Sono 10 le persone fermate tra i componenti del peschereccio che ha fatto da "nave madre" per il barcone soccorso domenica al largo della Calabria. A bordo c'erano 226 immigrati, presumibilmente siriani ed egiziani, tra cui 45 donne e 79 minori. Il salvataggio è risultato fondamentale, dal momento che il barcone, che si trovava a 150 miglia dalla costa, imbarcava acqua e rischiava di affondare.

In seguito ad indagini del comando provinciale della finanza di Reggio Calabria e del reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia, che hanno predisposto operazioni mirate di pattugliamento nelle acque internazionali lungo le rotte percorse dai trafficanti di esseri umani, alle 13.15 di sabato, un aereo portoghese impiegato nell'operazione "Hermes 2013" ha avvistato a 250 miglia a sud-est di Capo Spartivento un peschereccio di 30 metri in navigazione verso le coste italiane con a rimorchio un'imbarcazione più piccola priva di passeggeri.



Il convoglio è stato monitorato dall'aereo portoghese e da un aereo Atr42 del gruppo di esplorazione aeromarittima della Finanza sino a quando, alle 23.25 di sabato, a circa 210 miglia da Capo Spartivento, l'imbarcazione più piccola è stata affiancata dal peschereccio e i migranti sono stati costretti a trasbordare. Tutte fasi sono state filmate con le telecamere all'infrarosso degli aerei.



Il peschereccio si è poi allontanato verso le coste egiziane mentre l'imbarcazione più piccola si è diretta verso quelle calabresi. Un pattugliatore d'altura del gruppo di Taranto si è diretto verso la "nave madre", monitorata dagli aerei, mentre un pattugliatore veloce del Gruppo di Messina ed un guardacoste di Crotone si sono diretti verso i migranti.



Alle 10 di domenica il pattugliatore Denaro ha raggiunto l'unità "madre", fermandola ed abbordandola a 225 miglia a sud-est di Capo Spartivento, ad un centinaio di miglia dalle coste libiche. L'imbarcazione è risultata priva di documenti e di bandiera per sfuggire al riconoscimento a distanza. Nel frattempo le altre due unità della guardia di finanza hanno raggiunto il barcone prestando soccorso ai migranti che sono stati presi a bordo dalle unità militari. I migranti sono giunti nel porto di Reggio la sera di domenica. Ai finanzieri hanno raccontato di avere pagato circa tremila dollari per il viaggio. Il pattugliatore con il peschereccio, invece, è giunto in porto alle 19 di lunedì. I 10 fermati sono tutti accusati del trasporto dei migranti.



Ulteriori indagini sono in corso per individuare possibili collegamenti sul territorio nazionale ed i responsabili dell'associazione a delinquere a carattere transnazionale dedita al traffico di esseri umani.