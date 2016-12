Crotone, tutti in salvo i migranti

14:22 - Guardia Costiera e Marina militare hanno tratto in salvo tutti i 121 migranti che erano a bordo di un barcone alla deriva da domenica sera al largo di Crotone. Gli immigrati sono saliti su due motovedette per il trasferimento a Roccella Jonica. Le condizioni del mare, molto agitato, hanno reso complesse le operazioni di soccorso. I naufraghi, tra i quali una ventina di bambini, sono in buone condizioni. Lo ha reso noto la Prefettura di Reggio Calabria.