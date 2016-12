Crotone, soccorsi immigrati in mare

13:13 - Nonostante il mare agitato è in corso il trasbordo su unità della Guardia Costiera dei circa cento immigrati bordo di un barcone alla deriva a largo di Crotone. I militari della Guardia Costiera hanno già trasferito su una propria motovedetta donne e bambini, in tutto circa 40 persone. Sul posto sono intervenuti sette mercantili in transito che, navigando intorno al peschereccio, offrono riparo dalle onde e maggiore sicurezza per la stabilità.