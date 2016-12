Cosenza, litiga e minaccia coppia gay Uno dei due si sente male e muore

17:36 - Litiga con una coppia gay minacciandola di morte con un coltello, e uno dei due omosessuali muore per lo spavento. E' accaduto a Praia Mare, nel Cosentino. Un operaio, Roberto Colautti, di 56 anni, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri per violazione di domicilio, per minacce e per aver provocato la morte come conseguenza di un altro delitto.

Colautti, armato di un coltello di tipo vietato, si era recato nella casa di Eduardo Franco Rondina, di 58 anni e del compagno convivente Josè Angelo Lepore, 84, quando fra i tre è iniziata una discussione, per motivi ancora in corso di accertamento, poi sfociata in una furiosa lite.



Secondo quanto accertato dai carabinieri, Colautti ha estratto l'arma minacciando di morte la coppia. I carabinieri, chiamati da altri abitanti dello stabile, sono subito intervenuti, e Colautti ha tentato di scagliarsi anche contro di loro, ma i militari lo hanno immobilizzato.



Mentre l'uomo veniva portato via, Lepore è stato colto da malore ed è morto durante il trasporto in ospedale. A provocare la morte dell'uomo è stato un infarto. Sembra che la lite non sia da legare a motivi passionali.