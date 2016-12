18:26 - Attentato della 'ndrangheta contro il cognato di Giuseppina Pesce, collaboratrice di giustizia che svelò agli inquirenti le attività della cosca di famiglia. Una bomba a mano è esplosa mentre l'uomo apriva il cancello dell'azienda agricola dove lavora a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria. Trasportato da alcuni presenti all'ospedale di Gioia Tauro, non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.