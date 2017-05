'ndrangheta, sgominata la cosca De Stefano: 5 fermi in Calabria

La polizia di Stato ha sgominato la cosca De Stefano nell'ambito di un'operazione contro la 'ndrangheta a Reggio Calabria. Sono state fermate in tutto cinque persone, compresi i due super ex latitanti Orazio De Stefano e Paolo Rosario De Stefano, zio e nipote, ritenuti entrambi al vertice dell'organizzazione. Orazio De Stefano, ritenuto dagli investigatori al vertice della linea gerarchica della cosca, è stato latitante per sedici anni fino al 2004.