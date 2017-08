'ndrangheta, sequestrati beni per 1,1 milioni a Amedeo Matacena

Beni per 1,1 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Dia di Reggio Calabria all'ex deputato di Forza Italia Amedeo Matacena, latitante a Dubai dopo una condanna definitiva a 3 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa. Il provvedimento è stato emesso dai giudici del Tribunale di Reggio Calabria, secondo i quali Matacena era il politico prescelto dalle cosche per salvaguardare i loro interessi.