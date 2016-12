'Ndrangheta, le foto dell'arresto del boss Ernesto Fazzalari 1 di 6 Ansa Ansa 'Ndrangheta, le foto dell'arresto del boss Ernesto Fazzalari 2 di 6 Ansa Ansa 'Ndrangheta, le foto dell'arresto del boss Ernesto Fazzalari 3 di 6 Ansa Ansa 'Ndrangheta, le foto dell'arresto del boss Ernesto Fazzalari 4 di 6 Ansa Ansa 'Ndrangheta, le foto dell'arresto del boss Ernesto Fazzalari 5 di 6 Ansa Ansa 'Ndrangheta, le foto dell'arresto del boss Ernesto Fazzalari 6 di 6 Ansa Ansa 'Ndrangheta, le foto dell'arresto del boss Ernesto Fazzalari leggi dopo slideshow ingrandisci

Nato a Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, il 16 settembre del 1969, Fazzalari dal febbraio del 2004 era ricercato anche in campo internazionale per arresto a fini estradizionali.



Si nascondeva nel suo paese di origine - Il latitante è stato bloccato proprio nel suo paese natale, Taurianova, all'interno di un'abitazione in un complesso di caseggiati a ridosso di un'impervia area aspromontana. Ad individuarlo sono stati i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Reggio Calabria, con la collaborazione del Gruppo Intervento Speciale (Gis) e dello Squadrone Cacciatori Calabria.



Il secondo latitante più pericoloso - Fazzalari rappresentava il secondo ricercato per importanza e pericolosità dopo Matteo Messina Denaro. E' quanto affermano i carabinieri in una nota.