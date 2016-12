'Ndrangheta, operazione dei carabinieri del Ros: tredici arresti

Blitz dei carabinieri del Ros e di quelli del comando provinciale di Catanzaro che, insieme con i finanzieri del Gico, hanno stroncato un traffico di droga gestito dalla 'ndrangheta. Tredici le ordinanze di custodia cautelare in carcere, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno "documentato ancora una volta il ruolo centrale del sodalizio 'ndranghetista nel panorama criminale cosentino.