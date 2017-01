'ndrangheta, maxi operazione del Ros contro la cosca Piromalli: 33 fermi

La cosca egemone sul mandamento tirrenico della provincia di Reggio Calabria, ha diramazioni anche in Lombardia e negli Stati Uniti, dove l'Fbi sta ora svolgendo "approfondimenti investigativi". Gli accertamenti hanno documentato, in particolare, la penetrazione nel tessuto economico della piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria) e la sua capacità di esercitare un "radicale controllo sugli apparati imprenditoriali, nei settori immobiliare e agroalimentare, con riferimento anche al mercato ortofrutticolo di Milano".



Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per un valore complessivo di 40 milioni di euro. La cosca controllava le attività del traffico di droga all'interno dello scalo portuale e, oltre alle infiltrazioni nel mercato ortofrutticolo di Milano, gestiva una rete di distribuzione di prodotti oleari negli Stati Uniti, facente capo ad un imprenditore italoamericano affiliato all'organizzazione. Le risorse di provenienza illecita venivano poi reimpiegate in società di abbigliamento, collegate a noti marchi francesi, e in imprese attive nell'edilizia e nella gestione di strutture alberghiere.



Le indagini hanno infine messo in luce la partecipazione della cosca Piromalli nel progetto di realizzazione di un centro commerciale a Gioia Tauro, all'altezza dello svincolo autostradale della Salerno-Reggio Calabria.