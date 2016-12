'ndrangheta: maxi confisca da 324 milioni di euro a Reggio Calabria

La Direzione investigativa antimafia di Reggio Calabria ha eseguito una maxi confisca di beni nei confronti di un imprenditore del settore oleario con interessi anche nei comparti alberghiero, immobiliare e dei servizi in Calabria, in Abruzzo e in Toscana. L'intero capitale sottoposto a confisca, stimato in oltre 324 milioni di euro, è costituito dal patrimonio aziendale e societario di numerose società, immobili, autoveicoli e rapporti finanziari.